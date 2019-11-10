انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لسقوط الامطار اليوم

يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية تستمر الأجواء غدا معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة في جنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 25 الى 14 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 28 الى 15، وفي المناطق الجنوبية من 25 الى 12، وفي خليج العقبة من 32 الى 21 درجة مئوية.

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