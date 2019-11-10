طالب علناً باغتصاب النفط السعودي والسوري والعراقي.. ترامب يجسّد اوقح واقبح درجات الرأسمالية الغربية/ فيديو
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السماء الاردنية على موعد مع حدث فلكي نادر عصر غد الإثنين

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