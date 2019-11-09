الأسد يفتح النار مجددا على أردوغان وينعى على اوروبا تعاملها معه بوجهين حيث تخشاه وتحتاجه في ذات الوقت / فيديو
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جرينتش+2 09:22
قبل يوم من استعادتها.. الجيش الإسرائيلي يغلق البوابة المؤدية لاراضي “الباقورة والغمر”

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