على الباغي تدور الدوائر.. المتظاهرون يعتصمون امام منزل السنيورة لمطالبته باعادة ١١ مليار دولار سرقها وهو رئيس وزراء
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جرينتش+2 11:41
وسط صمت البيت الابيض.. تركيا تمارس التطهير العرقي في سوريا

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