على الباغي تدور الدوائر.. المتظاهرون يعتصمون امام منزل السنيورة لمطالبته باعادة ١١ مليار دولار سرقها وهو رئيس وزراء
أهم العناوين
جرينتش+2 11:40
على الباغي تدور الدوائر.. المتظاهرون يعتصمون امام منزل السنيورة لمطالبته باعادة ١١ مليار دولار سرقها وهو رئيس وزراء

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني