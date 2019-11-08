الحسكة.. أهالي قرية سورية بريف الجوادية يقذفون دوريات الاحتلال التركي بالحجارة والأحذية/ فيديو

الحسكة-سانا
أفاد مراسل سانا في الحسكة بأن أهالي قرية دير غصن بريف الجوادية رموا الدوريات التركية بالحجارة والأحذية،مشيرا إلى أن عناصر الدوريات اعتدت على الأهالي بالغاز المسيل للدموع.
يتبع..
نعتب على يوم ٢٨ ايلول، ونعتبره يوم حداد عربي مبللاً بالدمع، ومجللاً بالسواد، ومجروراً بالكسرة... إقرأ المقال
الحسكة-سانا
أفاد مراسل سانا في الحسكة بأن أهالي قرية دير غصن بريف الجوادية رموا الدوريات التركية بالحجارة والأحذية،مشيرا إلى أن عناصر الدوريات اعتدت على الأهالي بالغاز المسيل للدموع.
يتبع..
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