ظهور خطيبته لاول مرة.. انهيار وانفعال ممثلات في جنازة هيثم أحمد زكي

شيع عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي، جثمان الممثل الشاب هيثم أحمد زكي، الذي توفي اليوم الخميس إثر هبوط في الدورة الدموية، من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بالقاهرة.

ومن أوائل النجوم الذين حضروا الجنازة، محمد هنيدي وباسم سمرة وأيتن عامر ولقاء الخميسي ومحمد إمام، وهشام ماجد والمخرج علي بدرخان.

كما حضر كل من الفنانين، دلال عبدالعزيز وأمير شاهين والمنتج أحمد السبكي ورشوان توفيق ونهال عنبر وزينة وبسمة وخالد سرحان وناهد السباعي ومحمد عبد الرحمن وسارة نخلة.

كذلك توافد عدد من المواطنين للجنازة، مما تسبب في ازدحام شديد في ساحة المسجد، كما تواجد بعض الأطفال الصغار الذين خرجوا من مدارسهم وجاءوا إلى الجنازة.

وفور وصول الممثلة المصرية زينة إلى موقع الجنازة، تجمهر حولها المصورين، مما دفعها للصراخ في وجههم قائلة: “يا جماعة حرام عليكم”.

ووضح التأثر على الممثلة المصرية، ناهد السباعي، التي ظلت وافقة خارج المسجد مع الفنانة بسمة، وكانت منهارة من البكاء.

وقبل بدء صلاة الجنازة بدقائق قليلة، وصلت الممثلة المصرية دينا الشربيني، وصرخت في المتواجدين رافضة التصوير قائلة “اللي هشوفوا بيصور هيشوف هعمل فيه إيه علشان ناس معندهاش أخلاق”.

وبعد انتهاء صلاة الجنازة، وخروج الجثمان من المسجد، وقف الممثل الشاب، عمر مصطفى متولي، وصرخ في المتواجدين لإفساح الطريق.

وتأخر وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مسجد مصطفى محمود، بسبب عدم وجود أحد من أهله لكي يتسلمه، كما صرح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي، مساء بعد غد السبت، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقد كان الممثل المصري الشاب، هيثم أحمد زكي، حريصا على الاحتفاظ بخصوصية حياته الشخصية، بعيدا عن ضجة وسائل الإعلام، إذ لم يكن يعلم الكثيرون من معجبيه أنه يستعد للزواج.

وأعلن زكي خطبته على خبيرة الطاقة، إنجي سلامة، منذ عام تقريبا، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب، ولم يكن يظهرا سويا في أية مناسبات عامة.

لكن عقب وفاة الممثل الشاب، اليوم الخميس، ظهرت خطيبته عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، لتدعو المصريين لحضور جنازة خطيبها، التي خرجت من مسجد مصطفى محمود، في حي المهندسين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتبت إنجي عبر حسابها الشخصي: “إنا لله وإنا إليه راجعون صلاة الجنازة على هيثم أحمد زكي، في مسجد مصطفى محمود.. علشان خاطري ادعوله كتير ويا ريت كله ييجي الصلاة”.

وأغلقت سلامة حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من خبر الوفاة، لتعود إلى فتحها مجددا، صباح اليوم الخميس.

وحرصت خطيبة هيثم أحمد زكي على حضور جنازته، في أول ظهور لها، وقامت الممثلة زينة بمؤازرتها.

وتوفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.