رحيل الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي فجر اليوم الخميس اثر هبوط حاد بالدورة الدموية

تشيع جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بعد استخراج تصاريح الدفن ، وذلك عقب صلاة الظهر اليوم الخميس،

وكانت صدمة كبيرة قد انتابت الوسط الفني المصري في الساعات الأولى من الوم الخميس بإعلان نقابة المهن التمثيلية وفاة الممثل هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عاما، داخل منزله بمدينة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية .

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وهيثم المولود في أبريل نيسان 1984 هو ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006 في فيلم (حليم) من بطولة والده ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

ومن أفلامه (البلياتشو) و(كف القمر) و(سكر مر) و(الكنز)، وفي التلفزيون قدم (الصفعة) و(دوران شبرا) و(السبع وصايا) و(أستاذ ورئيس قسم) و(كلبش).

وعلى الفور نعاه عدد من الفنانين منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.

وكتبت الممثلة التونسية درة على تويتر: ”لا أكاد أصدق رحيلك المبكر.. وجع قلب.. الله يرحمك يا صديقي يا طيب القلب ويجعل مثواك الجنة.. وتكون في مكان أرحم وأحسن.. ويرحم والدك العظيم أحمد زكي ووالدتك الجميلة هالة فؤاد“.

كما كتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على تويتر: ”أنا ماكنتش أعرفه شخصيا بس كنت طول الوقت متعاطف معاه وحاسس إن حظه قليل في الدنيا، وفاة أمه وهو طفل وبعدها والده، حتى في الفن كان بيوجعني أوي احساسه لما يشبهوا ممثلين تانيين بأبوه وهو، وكنت حاسس إنه اتظلم ونجوميته اتأخرت“.