تعيين هاني الملقي وطلال الكوفحي عضوين في مجلس الأعيان

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور هاني فوزي الملقي عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 7-11-2019، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين السيد طلال الكوفحي عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 7-11-2019.
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صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور هاني فوزي الملقي عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 7-11-2019، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين السيد طلال الكوفحي عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 7-11-2019.
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