تعزية اخوية بالزميل ساطع الزغول

الأستاذ فهد الريماوي المحترم

صحيفة “المجد”

عمان – الأردن

تحية طيبة وبعد

ببالغ الحزن والأسف، قرأت في موقع صحيفة “المجد” اليوم، الخميس، 7 تشرين الثاني 2019، خبر وفاة الأستاذ ساطع محمد الزغول (أبو عماد)، الذي عرفته من خلال مقالاته في صحيفة “المجد” واستفدت منها في كتابة بحثي الأكاديمي، وقدم لي عونا إضافيا بإجابته عن استبيان له علاقة بالبحث. أتقدم لعائلته وعموم أصدقائه ومحبيه بأصدق التعازي. تغمده الله بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

د. عدلي الهواري

رئيس تحرير مجلة “عود الند” الثقافية/ لندن

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