العضايلة : الدولة منشغلة بتسكين الأزمات وليس معالجتها بشكل جذري

حذر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة من استمرار النهج الحكومي في تسكين الأزمات التي يشهدها الوطن بدل معالجتها بشكل جذري مما ساهم في تراكم هذه الأزمات وتفاقمها في مختلف المجالات، مشيراً إلى تضاعف مديونية الموازنة لتبلغ 30 مليار دينار، وتراجع مختلف القطاعات الاقتصادية، وتراجع حالة الحريات العامة وفقدان ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتفاقم حالة الانسداد السياسي، حيث أكد معالجة هذه الأزمات بشكل جذري يتطلب تحقيق الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً وفق رؤية وطنية توافقية.

تصريحات العضايلة جاءت في كلمة له خلال زيارة وفد من المكتب التنفيذي للحزب إلى فرع “العمل الإسلامي” في منطقة جبل القصور والحدادة، بمشاركة كل من عضو المكتب التنفيذي للحزب أحمد الزرقان وأمين السر ثابت عساف.

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة على الساحة المحلية والتأكيد على ضرورة بدء حوار وطني يجمع مختلف القوى السياسية والمجتمعية بما يفضي لتوافق وطني حول استراتيجية أساسها تحقيق الإصلاح الشامل في مختلف المجالات، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية للشعب، وتشكيل حكومة إجماع وطني تعبر عن الإرادة الشعبية وتكون قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.