السنيورة يمثل أمام النائب العام اللبناني حول تهم بالفساد

استمع المدعي العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم، لإفادة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بتهم فساد، بعدما كان الأخير قد رفض الاستجابة لطلب المثول أمام القضاء.

وعلمت قناة RT بأن استجواب السنيورة المتهم بالتعدي على المال العام وارتكاب مخالفات وعمليات فساد، قد دام 3 ساعات متواصلة، قررت بعدها النيابة أن تتابع التحقيق معه لاحقا.

وكان رئيس الحكومة ووزير المالية اللبناني السابق فؤاد السنيورة قد تمنع عن المثول أمام النيابة العامة المالية، التي قررت الاستماع إلى إفادته في ملف “صرف 11 مليار دولار” دون أية قيود أو سجلات عندما كان رئيسا للحكومة.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه احتجاجات اللبنانيين، لليوم الـ21 على التوالي، احتجاجا على الفساد ونهب المال العام وإفقار البلاد.