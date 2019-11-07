استمرار الركود.. انخفاض حجم التداول العقاري 19% منذ مطلع العام

بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 3581 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

وقدجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان في المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 717 مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان في المرتبة الثانية 454 مليون ديناراً تقريباً، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان 353 مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان 348 مليون ديناراً تقريباً،

وارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بنسبة بلغت 9%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 7%، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 10% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 17%، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، لتبلُغ 20,588,960 ديناراً أردنياً، وبارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه.

حجم التداول العقاري انخفض خلال الشهر الماضي، بنسبة بلغت 16% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، ليبلُغ 398 مليون ديناراً أردنياً تقريباً، وانخفضت قيمة الإيرادات خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة بلغت 18% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، لتبلُغ 185,299,261 ديناراً أردنياً.

كما انخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة بلغت 19% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، لتبلُغ 233,951,991 ديناراً أردنياً، فيما انخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بنسبة بلغت 16% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلُغ 25,994,601 ديناراً أردنياً.