استقبال حاشد للاسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي لدى وصولهما الى ارض الوطن

بعد جهود رسمية مضنية، أدت لسحب السفير الأردني من “تل أبيب”، وتحركٍ شعبي فاعل، وإضراب مفتوح عن الطعام، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المحررين الأردنيين هبة اللبدي (32 عاما)، وعبد الرحمن مرعي (29 عاما)، وسط تساؤلات عن مصير بقية الأسرى في سجون الاحتلال.

وقد توافد عشرات الأردنيين إلى جسر الملك الحسين “معبر الكرامة” لاستقبال الأسيرين اللبدي ومرعي.

وبدت علامات الإرهاق والمرض، واضحة على صحة المحررين الذين وصلا ظهر اليوم، بعد اعتقالٍ زاد عن الشهرين.

وفي أول تصريحٍ للمحررين اللبدي ومرعي، ثمنا الجهود الأردنية التي أدت للإفراج عنهما، قبل أن يتم نقلهما بسيارتي إسعاف إلى مشفى “المدينة الطبية” في العاصمة عمان، لتلقي العلاج اللازم.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل اللبدي بتاريخ 20 آب/ أغسطس الماضي، وذلك بعد وصولها برفقة والدتها إلى معبر الكرامة لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها في مدينة نابلس.

وتعرضت اللبدي لتحقيق وتعذيب قاسيين في مركز “بيتح تكفا” التابع للمخابرات الإسرائيلية، قرب تل أبيب ، لمدة شهر ومنعت عائلتها من زيارتها، وبعد مرور 33 يوماً على اعتقالها وعدم ثبوت أي تهمة بحقها، أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بتحويلها إلى الاعتقال الإداري مدة خمسة أشهر، ونقلت إلى سجن الدامون.

واعتقل الاحتلال عبدالرحمن مرعي (29 عاما) الذي يعاني من مرض السرطان، في الثامن من أيلول/ سبتمبر الماضي، أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية عبر معبر الكرامة، وقد تدهورت حالته الصحية في الأسر.

وكانت صحيفة “معاريف” العبرية، قد كشفت، السبت الماضي، عن اقدام تل أبيب على إبداء مرونة في قضية اعتقال اللبدي ومرعي، لتجنيب علاقاتها مع عمّان مزيدا من التدهور، في ظل ضغط الشارع الأردني على الحكومة، الذي أجبرها على استعادة السفير في تل أبيب.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد اعلن،صباح اليوم الأربعاء، إن المعتقلين الأردنيين لدى إسرائيل، هبه اللبدي وعبدالرحمن مرعي سيكونان في عمان خلال ساعات.

الصفدي، قال عبر تويتر: “ساعات ويكون هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بين أسرتيهما في أردن الخير والعز”.

وكان الصفدي قد أعلن امس الاول الاثنين، عودة المعتقلين الأردنيين في إسرائيل هبة عبد الباقي (اللبدي) وعبد الرحمن مرعي، إلى الأردن قبل نهاية الأسبوع، فيما أكّد مصدر اخر “عدم ربط الإفراج عنهما بالمعتقل الإسرائيلي في الأردن”.

وأضاف الصفدي في بيان، أن “إسرائيل تعهدت اليوم بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع”

ومن جانبهم أكد ذوو الأسيرين ا عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي، اليوم الأربعاء، خبر الإفراج عنهما، خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال شقيق الأسير مرعي إن “وزارة الخارجية الأردنية اتصلت بهم وأبلغتهم بأن الإفراج عن عبد الرحمن سيتم خلال ساعتين، من جسر الشيخ حسين، ومن ثم سينقل إلى منزل ذويه في محافظة الزرقاء”.