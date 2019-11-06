شباب حزب العمل الإسلامي يهنئون بالإفراج عن اللبدي ومرعي

تقدّم القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي بأطيب التبريكات والتهنئة لكل من الأسرى المحررين عبدالرحمن مرعي وهبة اللبدي العائدين من سجون الإحتلال الصهيوني بعد اعتقالهم إدارياً من قِبَل سلطات الاحتلال.

وقال في بيان صادر عنه: إننا إذ نهنئ الوطن والشعب الأردني وذوي اللبدي ومرعي بعودة الأسيرين البطلين بعد صمودهم في وجه السجان الصهيوني، فإننا نثمن الموقف الأردني الشعبي الذي رابطَ على المطالبة بعودة الأسرى وحريتهم، كما نثمّن موقف الحكومة الأردنية التي سعت لإطلاق سراحهما، مع المطالبة باستمرار التحرك الرسمي لإطلاق سراح جميع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني.

واضاف : إننا أمام ذلك نؤكد موقفنا الواضح من الكيان الصهونيّ المحتلّ باعتباره العدو الأول للأمة، كما نؤكد على مطالبتنا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ووقف كافة أشكال التطبيع معه، والتصدي لاعتداءاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات.