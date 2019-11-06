حكام الإمارات يقولون باللغة العبرية "اهلا وسهلا" للزوار الإسرائيليين القادمين بجوازات سفرهم دون ترتيبات مسبقة
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جرينتش+2 06:04
حكام الإمارات يقولون باللغة العبرية “اهلا وسهلا” للزوار الإسرائيليين القادمين بجوازات سفرهم دون ترتيبات مسبقة

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