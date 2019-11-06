الحصيلة النهائية لحادث الطعن في جرش 8 مصابين بواقع 4 اردنيين و 4 سياح اجانب

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام: إن التحقيقات في حادثة الاعتداء التي قام بها احد الاشخاص في محافظة جرش ظهر اليوم الأربعاء، والقي القبض عليه من رجال الامن العام على الفور مستمرة.

واكد في بيان صحفي ان حصيلة الإصابات بلغت اربعة اردنيين، منهم ضابطا صف من مديرية الامن العام ودليل سياحي وسائق حافلة، اضافة الى ثلاثة سياح من الجنسية المكسيكية، وسائحة من الجنسية السويسرية.

واضاف ان جميع المصابين ما زالوا يتلقون العلاج، وحالتهم جميعا متوسطة، باستثناء احد ضباط الصف وسائحة من جنسية مكسيكية حالتهما بالغة.

واهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين في ظل انتشار مقاطع فيديو للمصابين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بعدم نشرها أو تداولها، لما فيها من مخالفة قانونية واساءة للمصابين وذويهم.

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار إن هذه الحادثة لن تترك أثراً سلبيا كبيرا وضررا على السياحة الأردنية، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء أية حجوزات في البرامج السياحية الى الأردن.

وأشار في حديث لوكالة (بترا) اليوم الأربعاء، الى أن الحادث الذي وقع في جرش اليوم هو حادث فردي وتضرر منه أشخاص أردنيون أيضا، ولم يكن الفاعل قاصدا السياح فقط، مؤكداً أن الأردن ينعم بالأمان والأمان ولا خوف على سلامة السياح الوافدين.

وبين رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية محمد سميح، أن الجمعية تلقت استفسارات من مكاتب السياحة الخارجية وبعض السياح المتواجدين بالأردن وتمت طمأنتهم، مؤكدا انه لم يتم إلغاء أية حجوزات أو رحلات سياحية.

وقال سميح : إن مثل هذه الاعتداءات حدثت في جميع مدن العالم وتعتبر حالات فردية وتمت السيطرة عليها من قبل أجهزتنا الأمنية، متمنيا عدم تكرار مثل هذه الحوادث