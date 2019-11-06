هل وصل الدور الى الخليج.. مظاهرات احتجاجية واسعة في الكويت بسبب تفشي الفساد وتزايد معاناة البدون
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جرينتش+2 09:51
الحصيلة النهائية لحادث الطعن في جرش 8 مصابين بواقع 4 اردنيين و 4 سياح اجانب

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