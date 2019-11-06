اسماء كبار ضباط الدفاع المدني المشمولين بالترفيع



عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أكد المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة خلال تقليده الرتب العسكرية لعدد من ضباط الدفاع المدني الذين شملتهم المكرمة الملكية السامية بالترفيع إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية، أن هذه الثقة الملكية السامية من لدن جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني هي حافز للمضي قُدماً في خدمة هذا الثرى الهاشمي وبذل الغالي والنفيس لحمايته وصون مقدراته ومكتسباته من شتى صنوف المخاطر .

من جهتهم، أكد الضباط الذين شملتهم المكرمة الملكية السامية أنها ستكون دافعاً لهم لمواصلة مسيرة العطاء والانجاز وتحقيق رسالته الإنسانية النبيلة.

وشملت المكرمة الملكية السامية بالترفيع

إلى رتبة لواء:

العميد محمد عبدالحليم الملاعبة، العميد أيمن نجيب مدانات، العميد عدنان إبراهيم أبو جسار الزبون،

وإلى رتبة عميد:

العقيد محمد جبريل الهباهبة، العقيد عبدالهادي يوسف الصرايرة، العقيد محمد علي المغربي، العقيد محمود علي الحجاج، العقيد حاتم يعقوب جابر، العقيد خالد رضوان الشطناوي، العقيد محمد دوجان الخصاونة،

وإلى رتبة عقيد:

المقدم محمد عبدالكريم خضر.

كما شملت المكرمة الملكية السامية ترفيع عدد من الضباط لرتبة رائد ونقيب وملازم أول وملازم ثان.