اعتقال 32 مروجاً بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن جهود العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في مختلف مناطق المملكة خلال الأيام القليلة الماضية في متابعة وملاحقة تجار و مروجي المواد المخدرة أفضت إلى إلقاء القبض على 32 شخص و ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة و سلاح ناري بحوزتهم، وذلك بعد متابعة معلومات حول نشاطاتهم الجرمية بالتعامل مع المواد المخدرة.

وحول التفاصيل ذكر الناطق الاعلامي انه تم التعامل مع 6 قضايا في العاصمة، ألقي القبض خلالها على 11 شخص بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث كانت أولى تلك القضايا إلقاء القبض على شخصين داخل مركبة في منطقة الجبيهة شمال العاصمة بحوزتهم نصف كف حشيش وكمية من حبوب الكبتاجون المخدرة، كما و ألقي القبض على شخص في منطقة ماركا شرق العاصمة بعد مداهمة منزله و بحوزته ربع كف من مادة الحشيش و كميات من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.

في الوقت الذي القي فيه القبض على 3 أشخاص داخل منزل في منطقة جبل عمان و بحوزتهم كميات من الحبوب و الحشيش و بودرة الجوكر، فيما القي القبض على 3 أشخاص آخرين احدهم من جنسية عربية داخل مركبة بعد أن حاولوا الفرار في منطقة الياسمين و بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة. وفي منطقتي المقابلين والوحدات القي القبض على شخصين ضمن قضيتين منفصلتين و بحوزتهما كميات من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

و في مدينة الرمثا شمال المملكة تم ضبط كميات كبيرة من بودرة الحشيش الصناعي أخفيت من قبل مجهولين داخل عبارة لتصريف المياه فيما لا زال البحث جار عن المتورطين بإخفائها، كما ألقي القبض على شخص بحقه 16 طلب داخل منزله بحوزته كميات من المواد المخدرة. و ألقي القبض على شخصين آخرين في منطقة الطرة احدهما بحقه 8 طلبات و بحوزتهما كميات من الحشيش و المواد المخدرة، وفي مدينة اربد وبالقرب من دوار المدينة الصناعية تم مداهمة احد المنازل و ألقي القبض على شخصين بحوزتهما كميات من الحبوب و الحشيش المخدر و سلاح ناري و كمية من العتاد الحي تعود لنفس السلاح.

وقد تمكنت كوادر إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على 9 أشخاص ضمن 4 قضايا منفصلة تم التعامل معها ضمن اختصاص محافظة الزرقاء و بحوزتهم كميات من المواد والحبوب المخدرة مختلفة الأنواع، في حين ألقي القبض على 5 أشخاص ضمن اختصاص محافظة البلقاء ضمن 3 قضايا منفصلة و بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، فيما ألقي القبض على شخص داخل مركبة في محافظة معان وبحوزته ما يقارب 200 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و كمية من مادة الحشيش.

و جرى توديع كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.