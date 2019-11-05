السنوار : لدينا 70 الف مقاتل وسنضرب تل أبيب على مدار ستة شهور كاملة إن استمر تضييق الخناق على قطاع غزة
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جرينتش+2 02:38
اعتقال 32 مروجاً بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري

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