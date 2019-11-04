وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن تضامن كيانه مع احتجاجات العراقيين!!!

عبّرت إسرائيل الإثنين، عن “تعاطفها” مع التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، في العاصمة العراقية بغداد، وبقية محافظات الجنوبية، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة. ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي المُنتخبة بعد عام من تسلمها زمام الأمور، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي ينتمي لليكود تغريدة باللغة العربية والعبرية والإنجليزية، بصفحته في موقع “تويتر، قال فيها :”نتعاطف مع نضال الشعب العراقي من أجل الحرية والحياة الكريمة ونستنكر بشدة أعمال القمع والقتل ضد المتظاهرين بقيادة قاسم سليماني وحرس الثورة الإيراني”.

وأضاف “أن الشعب العراقي هو شعب عريق، وله تاريخ مجيد، كما أن العديد من يهود العراق، يحملون ذكريات طيبة من الحياة المشتركة في العراق”.

وكان المتظاهرون قد نددوا بما أسموه “التدخل الإيراني في العراق”، وحرق العديد منهم العلم الإيراني، كما هاجموا القُنصليات الإيرانية وأحرقوا الأعلام الإيرانية ورفعوا مكانها الاعلام العراقية.