دحلان يشن هجوما حادا على أردوغان ويجزم ان لديه أوهاما عثمانية وأمراضا عقلية/ فيديو

شنّ القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

دحلان، وفي مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، على فضائية “إم بي سي”، قال إن أردوغان يظن نفسه “أمير المؤمنين”، متهما إياه بسرقة الذهب من البنك المركزي الليبي، وتوفير بيئة آمنة لزعيم تنظيم الدولة السابق “أبي بكر البغدادي” في المناطق التي يسيطر عليها شمال سوريا.

وقال إن “أردوغان لديه أوهام، وأمراض عقلية، ويريد أن يعيد الإمبراطورية التركية إلى احتلال العالم العربي”، قائلا إنه سيطر على مصر في غفلة من الزمن، في إشارة إلى حقبة الرئيس الاخواني الراحل محمد مرسي.

واتهم دحلان، الحكومة التركية بالتحكم في التنظيمات الإرهابية بسوريا، قائلا إن تمويل تلك الجماعات يأتي من قطر.

واتهم دحلان، الرئيس التركي بتسلم ديات ضحايا سفينة “مرمرة”، قائلا إنه لن يتأثر بالهجوم التركي عليه.

وأثارت تصريحات دحلان ردود فعل ساخطة من قبل مغردين قالوا إن المسؤول الفلسطيني السابق، ينفذ تعليمات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال ناشطون إن تصريحات دحلان تظهر مدى غضبه من اتهامات وجهها له وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بالعمالة لصالح إسرائيل.

وهاجم أوغلو، دولة الإمارات، مشيرا إلى أنها حاولت أن تأتي بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بدلا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نشرتها قناة الجزيرة الفضائية: “أقول للإمارات إن هناك إرهابيا اسمه محمد دحلان هرب إليكم لأنه عميل لإسرائيل”.

وأضاف تشاووش أوغلو: “الإمارات حاولت أن تأتي بدحلان بدلا من محمود عباس، ونحن نعرف جميع هذه الأمور”.

وتقول السلطات التركية، إنه توجد أدلة على تورط دحلان في محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو في تركيا عام 2016، من خلال نقل أموال.

واعتقل الأمن التركي، في نيسان/ أبريل الماضي، فلسطينيين، على صلة بمحمد دحلان الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت التحقيقات التي بدأت عقب تعقّب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا، طلب منهما التوجه إلى إسطنبول والعمل في التجسس بتوجيهات منه.