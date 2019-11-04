الحرية للاسيرين اللبدي ومرعي.. وعد إسرائيلي بتسليمهما لعمان قبل نهاية الاسبوع الجاري

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: إن إسرائيل تعهدت الْيَوْمَ بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

وجاء الاتفاق الْيَوْمَ بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وقال الصفدي: إنَ الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني لإتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر.

وعملت الخارجية وفق خطة متكاملة أقرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. وأكد الصفدي أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبدالرحمن إلى المملكة.

ومن الجانب الاسرائيلي أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن المملكة الأردنية ستعيد سفيرها إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين حول نقل المسؤولية إلى السلطات الأمنية الأردنية للمواطنين الأردنيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وقد أجرى المباحثات عن الجانب الإسرائيلي مائير بن شبات حيث توجه إلى الأردن صباح اليوم، وفي الوقت نفسه، تم التفاوض على الاتصالات بين جهاز الامن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) ونظيره الأردني من أجل ترتيبات أمنية حول إطلاق سراح الاثنين.

وجاء في بيان ديوان نتنياهو: “ترى دولة إسرائيل أن العلاقات مع الأردن هي حجر الزاوية في الاستقرار في الشرق الأوسط وستواصل العمل للحفاظ على أمن المنطقة”.