بايدن يعترف ان الأسد وطّد حكمه في بلده، فيما عززت روسيا وايران دورهما بالمنطقة، بينما ينشغل ترامب باغتصاب النفط
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مدحت صالح ينتزع تصفيق جمهور مهرجان الموسيقى العربية بدار الاوبرا المصرية

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