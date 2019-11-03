مدحت صالح ينتزع تصفيق جمهور مهرجان الموسيقى العربية بدار الاوبرا المصرية

تألق النجم مدحت صالح خلال حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، وسط حضور جماهيرى كبير، وبدأ الحفل بأغنية “بنتى” التى قدمها فى تتر مسلسل “أبو العروسة”، وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

واستقبله جمهور المهرجان بهتافات “كل سنة وأنت طيب”، احتفالا بعيد ميلاده الذى يتزامن مع حفله، واصطحب معه أحد الشباب المكفوفين ليغنى أغنية كوكب تانى، أظهر خلالها نقاء صوته.

وواصل مدحت صالح على مدار ساعتين متواصلتين تقديم أشهر اغنياته خلال مشواره الغنائى، منها: زى ما هى حبها، كوكب تانى، أنا ابن أبويا، ع الحلوة والمرة، أنا مش بعيد، جاى على نفسك ليه، حد غيرى، المليونيرات، زى ما أنت عايز، بالإضافة إلى غنائه ميدلى لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم منها، “أنت عمرى”، و”أمل حياتى”، واختتم الحفل بأغنية “أنا ابن مصر”.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 كرّم 12 شخصية، ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى، هم: المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقى)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربى مصر والوطن العربى، أبرزهم: محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، أنغام، عاصى الحلانى، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، أصالة، كارمن سليمان، فايا يونان.

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية، هى: فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، وغيرها.

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