الجيش الإيراني يطالب أمريكا وبريطانيا والسعودية بالاستعداد لزوال اسرائيل

قالت القوات المسلحة الإيرانية، إن “الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بالطائرات المسيرة على لبنان ناجمة عن يأس إسرائيل التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة”.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، أبو الفضل شكارجي، في تصريحات مع وكالة “فارس” الإيرانية، أن “إسرائيل عالقة في مستنقع وهي على طريق الزوال وباتت تلفظ أنفاسها الأخيرة”.

وقال إنه “على أمريكا وبريطانيا والسعودية التي ربطت مصيرها بإسرائيل أن تستعد لانهيار هذا الكيان”، مؤكدا أنه “لابد من زوال إسرائيل وإعادة فلسطين المغتصبة إلى أصحابها”.

وكان محمود واعظي، مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، أعرب الأسبوع الماضي، عن أمل طهران في أن يعود الهدوء إلى لبنان والعراق، مؤكدا أن بلاده تعارض بشكل قاطع أي تدخل عسكري خارجي في هذين البلدين.

وقال واعظي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: “نأمل بأن يعود الهدوء إلى لبنان والعراق ونعارض بشكل قاطع أي تدخل عسكري خارجي في هذين البلدين”.

وأضاف: “السعودية وأمريكا وإسرائيل امتطوا مطالب الشعب المحقة في هاذين البلدين ويقومون بتوجيه وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما يريدون، هم يقومون بصرف الأموال على هذه التظاهرات وفي النتيجة هذا الأمر سوف يكون معاكس ومضر لحقوق الشعب اللبناني والعراقي”.