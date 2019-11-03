اعتقال شخص انتحل مع اخرين صفة رجال الامن لسرقة اموال الوافدين

ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخص اشترك مع اخرين بسرقة مبالغ مالية من وافدين بعد انتحال صفة رجال الامن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان، ان العاملين في ادارة البحث الجنائي باشروا التحقيق في عدد من الشكاوى التي سجلت لديهم خلال الفترة الماضية من قبل اشخاص وافدين ادعوا تعرضهم للإيقاف من قبل اشخاص مجهولين ادعوا انهم رجال امن عام وسرقة مبالغ مالية منهم بعد تفتيشهم .

واضاف انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات حول تلك القضايا وقع الاشتباه على احد الاشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب خمس قضايا في محافظات العاصمة واربد والمفرق بالاشتراك مع اخرين وانتحال صفة رجال الامن وسرقة مبالغ مالية من وافدين بعد ايقافهم وتفتيشهم وما زال البحث جارياً عن الشركاء بارتكاب تلك الجرائم .

وأكد الناطق الإعلامي، أن من حق المواطنين والوافدين في حال تم إيقافهم من قبل رجال الأمن العاملين بالزي المدني، طلب ابراز هوياتهم والشارة الخاصة التي تميزهم، وخلاف ذلك الاتصال برقم الطوارئ المجاني 911 او مراجعة أقرب مركز أمني.