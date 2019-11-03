اسماء المشمولين بتشكيلات إدارية جديدة في وزارة الداخلية

عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- اجرى وزير الداخلية سلامة حماد اليوم الاحد عددا من التشكيلات الإدارية في الوزارة.

وشملت التشكيلات ترفيع عدد من مدراء الأقضية وتعيينهم بوظيفة متصرف اعتبارا من اليوم، وهم ناصر الحديد، ورامي بدر، وعبد الناصر المجالي، وايمن الرومي، ونواف الخريشا، وطايل المجالي، وعادل البلاونة، وعلي الحوامدة، وابراهيم الوحوش.

كما شملت تعيين عدد من الموظفين الاداريين من كادر الوزارة بوظيفة مدير قضاء اعتبارا من يوم غد الاثنين، وهم حسن الطوالبة، وخالد المصالحة، وسطام الجازي، ومحمد السعيدات، وصالح العبيسات، وزكريا الدويري، وشرحبيل الزناني، وسالم الزوايدة، ومحمد السرحان، وسامر الدعجة، ومحمود ابو شتال.

وقرر وزير الداخلية نقل مساعد مدير دائرة المتابعة والتفتيش غالب السليمات متصرفا للواء بصيرا/ محافظة الطفيلة، ونقل نائب محافظ مأدبا ومتصرف لواء القصبة فراس الفاعور نائبا لمحافظ الزرقاء ومتصرفا للواء القصبة، ونقل متصرف لواء القطرانة احمد الزهير نائبا لمحافظ مأدبا ومتصرفا للواء القصبة، ونقل مساعد محافظ الزرقاء بشار الدبوبي متصرف للواء القطرانة / محافظة الكرك، ونقل مساعد محافظ العاصمة سطام المجالي متصرفا للواء ناعور / محافظ العاصمة، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.

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