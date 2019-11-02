تنظيم “داعش” في سيناء يبايع “أبو إبراهيم الهاشمي” الزعيم الجديد للتنظيم

أعلنت ولاية سيناء، فرع تنظيم “داعش” في مصر، اليوم السبت، على “تليجرام” مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم أبي إبراهيم الهاشمي القرشي، وذلك بعد مقتل الزعيم السابق أبو بكر البغدادي. وذلك وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وقد نشرت ولاية سيناء صورا لنحو 24 مقاتلا عند أشجار وكتب أسفل الصور “جانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي”.

وأكّد تنظيم “داعش”، يوم الخميس الماضي، مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام مقتله في عملية أميركية في شمال غرب سوريا.

كما عيّن التنظيم، وفق ما جاء في تسجيل صوتيّ مدّته أكثر من سبع دقائق على حسابات جهادية على تطبيق “تلغرام”، أبا ابراهيم الهاشمي القرشيّ خلفاً له، ودعا للثأر للبغدادي والانتقام من الولايات المتحدة.