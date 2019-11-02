داعية سعودي يفتي بطاعة الحاكم ولو اقترف الزنا واللواط/ فيديو

أثار الداعية السعودي عبد العزيز الريس جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية بتصريحاته حول وجوب طاعة ولي الأمر.

وأكد الريس في حوار تلفزيوني على ضرورة طاعة ولي الأمر، وعدم الخروج عليه، لكن ما أثار استياء البعض قوله بأن هذه الطاعة واجبة حتى “لو كان الحاكم يزني كل يوم بمومس في خيمة فعليك اتباعه، حتى لو كان يلوط أيضا”، حسبما نقلت صحيفة القدس العربي.

وشدد الريس في المقابلة، أن هذا كلام “علمي شرعي، لا ينازع فيه عالم سلفي، ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، وصالح الفوزان، ولا أي عالم سلفي، لا ينازعون في هذا الكلام البتة”.

وضرب الريس مثلا قاله الشيخ محمد بن عثيمين، بأنه “لو كنت في جهاد، وكان الحاكم يزني كل يوم بمومس في خيمة فعليك اتباعه، حتى لو كان يلوط أيضا”.

وكان الداعية عبد العزيز الريس، قد أثار جدلا في وقت سابق، بتأكيده على ضرورة طاعة ولي الأمر، وعدم الخروج عليه، وحتى نصحه علنا، حيث قال في خطبة في مسجد بالمدينة المنورة بأنه “لا يجوز الخروج على الحاكم ولو زنى وشرب الخمر لمدة نصف ساعة على التلفاز”.

ورأى بعض رواد التواصل الاجتماعي أنه، حتى وإن كانت طاعة ولي الأمر واجبة، فلا داعي لضرب مثل هذه الأمثلة الشنيعة.

ياخي كلامه ما دخل مزاجي…

مرة الحاكم يزني نصف ساعة ومرة الحاكم يزني بمومس… يا أخي من المفترض أن تكتفي بالأحاديث الشرعية أما الكلام الذي فيه مثل هالأمثلة أرى أن تلغيها من قاموسك… طاعة الحاكم واجبة والجميع يعرف هذا الحكم بدون أمثلة مالها داعي والا أنا غلطان؟؟ pic.twitter.com/TNN9IsndVj — فهد البطي (@fbati91) October 31, 2019