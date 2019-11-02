القبض على صبي قتل طفلا في منطقة عصفور بمحافظة جرش

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، انه على اثر البلاغ الوارد مساء امس بالعثور على جثة طفل ملقاة على الارض في منطقة عصفور في محافظة جرش، تم تشكيل فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي ومديرية شرطة محافظة جرش للتحقيق في القضية بعد ان تبين وجود شبهة جنائية في وفاة الطفل بعد تحديد سبب الوفاة من خلال تقرير الطب الشرعي بتعرضه للضرب على رأسه بواسطة اداة راضة.

واضاف انه ومن خلال جمع المعلومات والادلة من مسرح الجريمة فقد وقع الاشتباه على احد الاحداث والذي قادت كافة الادلة اليه والقي القبض عليه وجرى تحويله للمدعي العام الذي قرر توقيفه في احد مراكز رعاية الاحداث عن تهمة القتل القصد .

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