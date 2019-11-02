العثور في طيبة معان على سائحة اجنبية اعلن عن فقدانها

عثرت فرق البحث على سائحة اجنبية كان اعلن عن فقدانها في منطقة الطيبة بمحافظة معان، على ما اعلنه الناطق باسم مديرية الأمن العام.

وبحسب الناطق، فأن بلاغاً كان ورد لغرفة العمليات في مديرية شرطة غرب معان عن فقدان سائحة من جنسية أجنبية، مبينا انه تم تشكيل فرق بحث من مديرية الشرطة والبحث الجنائي والأمن الوقائي والشرطة السياحية إلى أن تم العثور عليها في منطقة الطيبة وهي بحالة صحية جيدة.

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