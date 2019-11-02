أسماء اعضاء اللجنة الدستورية السورية المصغرة الممثلين للحكومة والمجتمع والمعارضة

حصلت قناة RT الروسية من مصدر مقرب لعضو في اللجنة الدستورية السورية المكونة من 150 شخصا، على قائمة بأسماء أعضاء “اللجنة الدستورية المصغرة” البالغ عددهم 45 شخصا.

وتتكون هذه اللجنة المصغرة من 45 شخصا، يمثلون بالتساوي كلا من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني (15 لكل طرف).

وتضم اللجنة أسماء من الوفد الحكومي هم: أحمد فاروق عرنوس، أحمد كزبري، أشواق عباس، أمجد عيىسى، أمل ياز جي، جمال قادري، جميلة الشربجي، دارين سليمان، رياض طاوز، عبد الله السيد، محمد أكرم العجلاني، محمد خير العكام، محمد عصام هزيمة، نزار السكيف، هيثم الطاس.

كما تضم اللجنة أسماء من وفد المعارضة هم: أحمد العسراوي، بسمة قضماني، حسن الحريري، حسن عبيد، ديما موسى، صفوان عكاش، طارق الكردي، عوض العلي، قاسم الدرويش، كاميران حاجو، محمد أحمد، محمد جمال سليمان، مهند دليقان، هادي البحرة، هيثم بن محمود رحمة.

أما ممثلو المجتمع المدني فهم: أنس زريع، إيلاف المحمد، إيمان شحود، خالد عدوان الحلو، رغداء زيدان، سمر الديوب، صباح الحلاق، صونيا حلبي، عصام الزيبق، علي عباس، عمر عبد العزيز، مازن غريبة، ماهر ملندي، موسى متري، ميس الكريدي.

ويهدف نشاط اللجنة الدستورية السورية إلى إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا، تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة ولوضع بداية لعملية التسوية السياسية في البلاد.