متوعداً الاحتلال الامريكي بالمقاومة والآخر التركي بالحرب.. الاسد ينفي مشاركة سوريا بعملية تصفية البغدادي/ فيديو
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جرينتش+2 12:23
متوعداً الاحتلال الامريكي بالمقاومة والآخر التركي بالحرب.. الاسد ينفي مشاركة سوريا بعملية تصفية البغدادي/ فيديو

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