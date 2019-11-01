عدد جديد من المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

صدر عدد 1 تشرين ثاني 2019 من المجلة الثقافية للائحة القومي العربي، متضمنا الموضوعات التالية..

– الانتهازيون آفة الثورات.. والثورات الحقيقية يحصنها الشرفاء/ كريمة الروبي

– سقوط “الربيع العربي” مجدداً في محراب الأيديولوجيا/ بشار شخاترة

– اللامركزية تونسياً وعربياً: خيار استراتيجي مدعوم إمبريالياً/ عبدالناصر بدروشي

– البعد الاستراتيجي لقضية سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة/ إبراهيم حرشاوي

– الولايات المتحدة الممزقة بين أفولها وحجمها والانعكاسات دولياً وإقليمياً/ إبراهيم علوش

– صناعة الماضي وتخيله: تسليع التراث والهوية… الجزء الثالث/ فارس سعادة

– الصفحة الثقافية: الدراما التركية كمشروع سياسي/ طالب جميل

– قصيدة العدد: التراب المقدس/ محمد الفيتوري

– رسم العدد: في وطن تنهشه الذئاب الإمبريالية، لا بديل عن الوحدة المركزية

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