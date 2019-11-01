متوعداً الاحتلال الامريكي بالمقاومة والآخر التركي بالحرب.. الاسد ينفي مشاركة سوريا بعملية تصفية البغدادي/ فيديو
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جرينتش+2 12:22
حركة حماس توسط المبعوث الأممي “ملادينوف” للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

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