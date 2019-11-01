عشرات الإصابات في صفوف ابناء غزة جراء قمع الاحتلال اليوم لمسيرة العودة بعنوان "إسقاط وعد بلفور"/ فيديو
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جرينتش+2 09:04
بدء تصوير فيلم «صندوق الدنيا» بطولة رانيا يوسف وصلاح عبدالله

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