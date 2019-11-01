الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة “تجسس” أمريكية الصنع شمالي اليمن

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، اسقاطها طائرة “تجسس” أمريكية الصنع، شمالي اليمن.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحي سريع، في بيان، إن “القوات الجوية لجماعته تمكنت صباح اليوم من إسقاط طائرة أمريكية الصنع نوع (سكان إيغل) التجسسية بسلاح مناسب في خطوط التماس”.

وأضاف أنه “تم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية وتجسسية في مناطق الحدود” مع السعودية.

ولم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول الحادثة.

ومنذ آذار/مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 حزيران/يونيو 2019.