مقابل اعادة الاستقرار الى لبنان.. اسرائيل تطالب بحصتها التي تتمثل في نزع صواريخ حزب الله.. (وهكذا اتضح الملعوب)
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جرينتش+2 04:47
مقابل اعادة الاستقرار الى لبنان.. اسرائيل تطالب بحصتها التي تتمثل في نزع صواريخ حزب الله.. (وهكذا اتضح الملعوب)

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