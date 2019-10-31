مؤسسة الغذاء والدواء تضبط 61 تنكة زيت زيتون مغشوش في جرش وإربد

قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات إن عمليات ضبط زيت الزيتون “المغشوش” تجري من خلال نظام تتبع موجود لدى المؤسسة.

واضاف يقول: “لدينا شاشة ونظام تتبع ورصد للمعلومات، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”

وعن أساليب الغش قال عبيدات لـ”المملكة”: “يلجأ الشخص لوضع أكثر من اسم وهمي وأكثر من عنوان ونقوم بتتبع الشخص… يوم أمس نفس الشخص كان له 3 أسماء وهمية على مواقع التواصل ويقول إن لديه زيت زيتون أصلي بـ 50 دينار … هذا الزيت عادة يكون مغشوشا ومخلوطا إما بزيوت نباتية أو بصبغات ونكهات غير صالحة وغير آمنة للاستهلاك البشري”.

وبين عبيدات ان الزيت المغشوش يتم كشفه من خلال الفحوصات المخبرية.

“وضعنا كافة كوادر ومختبرات المؤسسة لإجراء فحوصات مجانية للمواطنين والتجار وأي شخص يرغب شراء زيت الزيتون” بحسب عبيدات

وقد ضبط العاملون في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ليلة الأربعاء، 61 تنكة “زيت زيتون” مغشوشة في جرش واربد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن ضبط الزيت بعد متابعة مركبة تنقل الزيت، وتم فحصه من قبل مؤسسة الغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة، حيث تبين أنّ “الكمية المضبوطة مغشوشة”.

وأضاف أنه تم التحفظ على الزيت المضبوط لإتلافه بالطريقة القانونية، مشيراً إلى أن التحقيقات بوشرت مع سائق المركبة.

مؤسسة الغذاء والدواء، دعت المواطنين لشراء زيت الزيتون من المعاصر وعدم الشراء من الباعة المتجولين أو الأرقام التي تظهر على الفضائيات أو وسائل التواصل الاجتماعي.