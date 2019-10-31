مؤسسة الغذاء والدواء تضبط 61 تنكة زيت زيتون مغشوش في جرش وإربد

مقابل اعادة الاستقرار الى لبنان.. اسرائيل تطالب بحصتها التي تتمثل في نزع صواريخ حزب الله.. (وهكذا اتضح الملعوب)
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جرينتش+2 04:47
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