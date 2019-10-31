صحيفة أمريكية: البغدادي قُتل بالوشاية وليس بعمل استخباراتي منتظم

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالاً للصحفي “باتريك جونسباكليت” يتحدث فيه عن طريقة مقتل أبو بكر البغدادي، والتي كانت عن طريق الوشاية من قبل أحد مسلحي تنظيم “داعش”.

وجاء في المقال: اعترف بعض المسؤولين الأمريكيين بأن تصفية متزعم تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، تمت بواسطة مساعدة قدمها مسلح في التنظيم، وقد يحصل على مكافأة بملايين الدولارات.

وقالوا إن العثور على موقع اختباء البغدادي، قد تم بفضل الوشاية ومعلومات من مسلح في التنظيم، كان مرافقاً للبغدادي خلال تنقلاته بسورية وشارك في الإشراف على بناء منزله.

المعلومات المفصلة التي توفرت لدى المتعاون حول موقع وجود البغدادي، ومخطط المبنى الذي اختبأ فيه لعبت دوراً حيوياً، في العملية التي نفذتها الولايات المتحدة.

وخلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العملية في إدلب، مدح ترامب جهاز الاستخبارات كبير جداً، واصفاً عملهم بالذكي والاستثنائي، ولكن وشاية أحد المسلحين من تنظيم “داعش” عن مكان تواجد زعيمه لا تعتبر بـ”العمل الاستخباراتي” الذكي والاستثنائي مثلما وصفه ترامب.

حتى أن حكاية ترامب لم يصدقها الكثيرون، لدرجة أن معظم البرامج السياسية الساخرة التي تبث من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، سخرت من الإعلان وترامب نفسه مثل برنامجي “جيمي فالون وجيمي كيميل”.

وحتى الآن لم تكشف السلطات الأمريكية أي تفاصيل تتعلق بوجود متعاونين من داخل التنظيم، ساهموا في عملية التصفية.

ومن جانبه، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة مركبة له وهو يقلد الكلب “كونان” الذي ساهم في القضاء على زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، وساما.

وعلق ترامب على الصورة التي سبق أن نشرتها صحيفة “ديلي واير”، وبدا فيها كأنه يقدم ميدالية إلى الكلب كونان، كلب الجيش الأمريكي الذي طارد البغدادي في لحظاته الأخيرة قبل أن يفجر سترته الناسفة، واصفا هذا الكلب بأنه “بطل أمريكي”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “شكرا ديلي واير. إعادة إبداع لطيف للغاية، لكن النسخة الحية من كونان ستغادر الشرق الأوسط إلى البيت الأبيض في وقت ما الأسبوع المقبل!”.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي الكلب بـ”الرائع والموهوب”، ونشر صورة له، معلنا أن السرية رفعت عن صورة الكلب الذي شارك في “المهمة العظيمة” المتمثلة في ملاحقة البغدادي وقتله، مضيفا أن اسمه لا يزال طي الكتمان.

وشارك الكلب، الذي ينتمي إلى فصيلة الـ”مالوينو”، القوات الأمريكية الخاصة يوم السبت الماضي، في الهجوم على مخبأ البغدادي في محافظة إدلب بسوريا، وأصيب خلال العملية بجروح طفيفة، لكنه عاد إلى مزاولة عمله بعد تعافيه.