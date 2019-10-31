البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة) للمرة الثالثة خلال العام الحالي ليصل تراكمياً إلى 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.

وجاء قرار المركزي، تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية وفي ظل الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها ميزان المدفوعات الأردني وخاصة الصادرات الوطنية والدخل السياحي واستمرار تدفق حوالات العاملين، حيث انعكس ذلك إيجابياً على الاحتياطيات الأجنبية التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المصرفي من نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة.

كما يأتي هذا القرار بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وتحفيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي، وفق البنك.

وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 75ر1 بالمئة، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك بهدف توفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة. ويذكر أن البنك المركزي قام من خلال برنامجه بتمويل 1125 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 760 مليون دينار، ساهمت بتوفير أكثر من 11 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.

وقال البنك المركزي إنه سيستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

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