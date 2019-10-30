وسائل التواصل الاجتماعي تهذي، والدفاع المدني ينفي

نفت إدارة الإعلام في الدفاع المدني ما ورد عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تعامل الدفاع المدني مع كلب مكمم الفم بأسلاك حديدية والعثور على طلاسم وكلام غير مفهوم داخل فم الكلب، حيث تم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن ذلك من أعمال السحر والشعوذة.

وأشارت إدارة الإعلام في بيان اليوم الأربعاء، الى أن الدفاع المدني لم يتعامل مع أي حادث من هذا القبيل داخل المملكة، ودعت إلى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومة وأخذها من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الإشاعات.

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