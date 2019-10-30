حزب العمل الإسلامي يدعو لمبادلة المعتقل الإسرائيلي بالأسرى الأردنيين

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي قرار السلطات الصهيونية تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي، ورفض الإفراج عنه وعن الأسيرة الأردنية هبة اللبدي المعتقلة إداريا دون توجيه أي تهمة لهما.

وطالب “العمل الإسلامي ” ، في تصريح صادر عن نائب الأمين العام والناطق الإعلامي بإسم الحزب المهندس وائل السقا ، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن مرعي واللبدي وكافة الأسرى الأردنيين، ومن ذلك مبادلة المعتقل الصهيوني لدى الأردن والذي ضبط خلال تسلله إلى أراضي المملكة يوم أمس بالأسرى الأردنيين في سجون الكيان الصهيوني، محذرا من تدهور الحالة الصحية للأسيرة اللبدي نتيجة إضرابها المفتوح عن الطعام منذ خمسة أسابيع، وتدهور الحالة الصحية للأسير مرعي نتيجة إصابته بمرض السرطان.

وأضاف السقا ” نتطلع إلى أن تسجل الحكومة سابقة تاريخية لاسترداد أبنائنا المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، ورفض الإفراج عن الشخص الذي ضبط خلال عملية التسلل من الكيان الصهيوني، قبل أن يتم الإفراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي وكافة الأسرى الأردنيين وإغلاق هذا الملف بعد سنوات من العجز الحكومي في مواجهة العربدة الصهيونية تجاه ملف الأسرى الأردنيين”.