بينهم صبي و 3 وافدين.. ضبط 69 شخصاً بحوزتهم 80 سلاحاً نارياً

أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم، انه تم إلقاء القبض على 69 شخصاً في مختلف محافظات المملكة ضبط بحوزتهم 80 سلاحاً نارياً، ومن ضمنهم حدث واحد وثلاثة أشخاص من جنسية عربية، خلال الأسبوعين السابع والثامن عشر من الحملة التي تقوم بها منذ 27 حزيران الماضي، حيث اتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.

وذكرت مديرية الامن العام في بيان، أن جميع وحداتها الشرطية المعنية بتنفيذ الحملة الأمنية الخاصة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، التي بدأت بتاريخ 27 حزيران الماضي، تمكنت من القاء القبض على 1298 شخصاً ضبط بحوزتهم 1528 سلاحاً نارياً.

وأكدت، استمرار الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسلحة لإطلاق النار، مجددة شكرها لجميع المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح .

ودعت مديرية الامن، المواطنين إلى المساهمة بهذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.

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