بعد تصاعد التوتر السياسي.. وزارة الخارجية تستدعي سفيرنا في تل أبيب للتشاور حول رفض العدو الافراج عن اللبدي ومرعي

عمان – (بترا) استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الأردني في تل أبيب للتشاور احتجاجاً على استمرار إسرائيل اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

وقال وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنه “في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور خطوة أولى”.

وأضاف “نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين”.

وبذلت وزارة الخارجية جهوداً مستمرة وأجرت اتصالات مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة لمطالبة إسرائيل اطلاق المواطنين الأردنيين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما اداريا في خرق للقوانين الدولية وحذرتها بوضوح وحزم من تداعيات استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين.

وشدد الصفدي على أن استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار.

وطالب إسرائيل إطلاق سراحهما فوراً دون أي تأخير وإعادتهم إلى المملكة بشكل فوري.

يضاف الى ذلك ان وزارة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد اعلنت أن السلطات المعنية ألقت مساء امس الاثنين، القبض على مواطن إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيداً لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.