السيناتور اليهودي “ساندرز” يطالب بقطع المساعدة لإسرائيل حتى تحسن علاقتها بغزة

واشنطن – وكالات

دعا المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الامريكية في انتخابات 2020، السيناتور بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة وقف المساعادت السنوية التي تقدمها بلاده لـ “إسرائيل” حتى تحسن علاقتها مع قطاع غزة.

جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر نظمته المنظمة اليهودية الليبرالية المعروفة بـ “جي ستريت”، إلى سياسات “إسرائيل” في الشرق الأوسط.

وأشار السيناتور ساندرز، وهو من أصول يهودية، إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تطبقها “إسرائيل” على أهالي غزة على وجه الخصوص.

وقال ساندرز إنه “يجب وقف المساعدات الأمريكية السنوية لإسرائيل ما لم تحسن علاقاتها مع سكان غزة”.

وأضاف “باعتبارنا دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يؤمنون بحقوق الإنسان والديمقراطية، فإننا لا نقبل بالعنصرية والاستبداد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية”.

وذكر أن “إسرائيل تتلقى سنويا 3.8 مليار دولار مساعدات من الولايات المتحدة. إذا كانوا يريدون هذه المساعدات، فعليهم إجراء تغيير جدي في علاقاتهم مع سكان غزة، بل وينبغي توزيع جزء من هذه الأموال كمساعدات إنسانية لسكان غزة”.

كما وجه ساندرز انتقادات شديدة لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته واصفًا إياها بـ”العنصرية”.

وتابع السيناتور الأمريكي قائلا “نتنياهو وحكومته عنصريان لا يعنيان بمعاداة السامية “.

يذكر أن ساندرز، تعرض لانتقادات متكررة من الشارع الأمريكي لكونه اشتراكيًا، لكنه يتلقى دعمًا كبيرًا من الشباب هناك، خاصةً لسياساته المنادية بالتعليم المجاني والرعاية الصحية المتساوية.