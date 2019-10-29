50 عاماً على تجربة عبد الناصر (ثورات وانتفاضات لم تكتمل)

بعد تصاعد التوتر السياسي.. وزارة الخارجية تستدعي سفيرنا في تل أبيب للتشاور حول رفض العدو الافراج عن اللبدي ومرعي
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