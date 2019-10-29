امريكا تقتدي بعصابة داعش في السطو على حقول النفط في الشمال السوري لحرمان الدولة السورية من استعادتها
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جرينتش+2 05:26
إسرائيل تناشد أمريكا مساعدتها في استغلال الفرصة التاريخية الراهنة لعقد اتفاقية سلام مع دول الخليج

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