بالتفاهم مع "قسد" الكردية والتصادم مع عملاء اردوغان.. الجيش السوري يوسع انتشاره على الحدود السورية - التركية
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جرينتش+2 03:14
وفاة و 9 اصابات بحادثي تدهور في الكرك وتصادم على أوتوستراد المفرق- الزرقاء

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