بالتفاهم مع "قسد" الكردية والتصادم مع عملاء اردوغان.. الجيش السوري يوسع انتشاره على الحدود السورية - التركية
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جرينتش+2 03:10
في اليوم الـ12.. لبنان مقطّع الأوصال ومخاوف على الليرة بعد رصد خروج مليون دولار كل 48 ساعة

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