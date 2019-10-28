تشكيلات محدودة بين الحكام الاداريين في وزارة الداخلية

أجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة.

وقد شملت التشكيلات، تعيين المحافظ محمد الفايز محافظا لمحافظة معان، والمحافظ “محمد اديب” الروابدة محافظا في مركز الوزارة، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.

كما قرر حماد، تعيين كل من مدير القضاء عايد المشاقبة مساعدا لمدير مديرية الشؤون القانونية / مركز الوزارة، ومدير القضاء ماهر السعايدة مساعدا لمتصرف لواء الرمثا/ محافظة اربد، ومدير القضاء عدنان العضايلة مساعدا لمتصرف لواء بصيرا/ محافظة الطفيلة، ومدير القضاء ضيف الله السلامين مساعدا لمتصرف لواء القويرة/ محافظة العقبة، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

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